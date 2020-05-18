» حريق في باب الشعرية والحماية المدنية تسيطر عليه

18 مايو 2020 - 09:04 ص

شب حريق في غرفة من الخشب أعلى عقار بمنطقة باب الشعرية في الساعات الأولي من صباح اليوم، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه.

وكانت غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق أعلي سطح منزل بمنطقة باب الشعرية، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء لمكان الحريق وتمت السيطرة عليه دون وقوع إصابات بين المواطنين حسبما نشرت "صدي البلد".

جدير بالذكر أنه تم تحرير محضر بالواقعة وجار التحريات لمعرفة السبب وراء اندلاع الحريق.