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الصين لا تصدق إدعاءات إسرائيل عن موت السفير وترسل لجنة تحقيق

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السفير الصيني " دو وي "
السفير الصيني " دو وي "
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متابعات- أمينة عبد العال

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إسرائيل

الصين

السفير الصيني

بالرغم من أن الشرطة الإسرائيلية أعلنت أن السبب وراء وفاة السفير الصيني " دو وي" هو سكتة قلبية إلا أن السلطات الصينية لم تقتنع بهذا السبب وقررت إرسال فريق للتحقيق في وفاته في إسرائيل.

وكانت الشرطة الإسرائيلية أعلنت عن إجراءها للتحقيق بالرغم من تصريحاتها المسبقة بأنه لا دليل علي وقوع حادث متعمد، و قدر الأطباء في التحقيق أن سبب الوفاة تعرضه لسكتة قلبية أثناء نومه، حسبما نشرت "سكاي نيوز".

وقد أعلنت السلطات الإسرائيلية أن فريق التحقيق الصيني لن يتعرض لعزل 14 يوم كما هو متبع مع الوافدين كما أن الفريق سيقوم بإجراء ترتيبات نقل الجثمان إلي الصين.

جدير بالذكر أنه تم الإعلان أمس عن وفاة السفير الصيني في إسرائيل حيث وجد جثة هامدة في شقته بضاحية هرتسيلا شمال تل أبيب، وكان تم تعيينه كسفير للصين في إسرائيل منذ 3 أشهر وهو يعيش بمفرده وتعيش زوجته وابنه في الصين.


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