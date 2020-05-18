الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

18 مايو 2020 - 08:51 ص

يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.

وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين 18 مايو ارتفاع طفيف بمقدار قرشين حيث سجل اليوم 15.75 جنيه، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.73 جنيه.

وسجل الدولار في البنك المركزي 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.81 جنيه، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.70 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.80 جنيه.

كما سجل في بنك التعمير والإسكان 15.72 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.82 جنيه، كما سجل في بنك المصرف المتحد 15.72 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.82 جنيه.