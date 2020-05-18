» فتاة تتمنى الموت لـ عادل إمام .. فكيف رد عليها ساويرس؟

أحمد عادل شعبان
تعرض رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس لموقف غير متوقع بعد نشره صورة له مع الفنان عادل إمام بمناسبة عيد ميلاد الأخير الثمانين.
و نشر "ساويرس" صورة لعادل إمام أثناء لقائهما فيما يبدو بمهرجان الجونة الذي كان ينظمه الأول بشكل سنوي ، ثم وضع قلبا بجانب الصورة.
إحدى المعلقات قالت: ايه ؟ انتو الاتنين كبرتم ومعاكو فلوس عارفين .. مش هتموتوا بقى ؟.
و رد ساويرس على تعليقها قائلا: إن شالله انتى.
واحتفل الفنان عادل إمام أمس بعيد ميلاده الثمانين.
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