» فتاة تتمنى الموت لـ عادل إمام .. فكيف رد عليها ساويرس؟

18 مايو 2020 - 07:45 ص

تعرض رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس لموقف غير متوقع بعد نشره صورة له مع الفنان عادل إمام بمناسبة عيد ميلاد الأخير الثمانين.



و نشر "ساويرس" صورة لعادل إمام أثناء لقائهما فيما يبدو بمهرجان الجونة الذي كان ينظمه الأول بشكل سنوي ، ثم وضع قلبا بجانب الصورة.



إحدى المعلقات قالت: ايه ؟ انتو الاتنين كبرتم ومعاكو فلوس عارفين .. مش هتموتوا بقى ؟.



و رد ساويرس على تعليقها قائلا: إن شالله انتى.



واحتفل الفنان عادل إمام أمس بعيد ميلاده الثمانين.