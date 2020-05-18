مرتضى يحيل أقرب أصدقائه للتحقيق بعد تعاطفه مع موظفة الزمالك التي توفيت

18 مايو 2020 - 06:53 ص

أصدر مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك - قرارا بإحالة مجدي عبد المنعم - الشهير بمجدي إيدر - للشئون القانونية تمهيدًا لشطبه.



وتلقى إيدر إخطارا من الشئون القانونية بخضوعه للتحقيق اليوم الاثنين بمقر النادي للبت في الشكوى المقدمة ضده.



وكشفت مصادر أن قرار الإحالة للشئون القانونية يرجع إلى كتابة مجدي إيدر تدوينة عبر فيس بوك يتعاطف فيها مع موظفة بنادي الزمالك توفيت بعد فصلها "حسب صدى البلد".



وأشارت المصادر إلى أن مجدي إيدر ألمح في منشوره أن الموظفة المتوفية تمت محاربتها في أكل عيشها وتعرضت للظلم داخل النادي.



يذكر أن إيدر من أقرب أصدقاء رئيس نادي الزمالك.



و أصدر نادي الزمالك بياناً رسمياً عن حقيقة وفاة إحدى العاملات بالنادي بعد أن انتشرت أخبار الأسبوع الماضي عن تسبب إدارة النادي في وفاتها بعد حرمانها من قبل رئيس النادي مرتضى منصور من مستحقاتها المالية لعدة أشهر.

وقال نادي الزمالك في بيان رسمي مرفقاً بمستند البراءة: “يؤكد نادي الزمالك أن الشائعات التي ترددت في الساعات الماضية بشأن السيدة الراحلة بأن النادي قد قام بالاستغناء عن خدماتها لااساس له من الصحه وانها يرحمها الله تقدمت باستقالتها من العمل داخل النادي منذ شهر مارس الماضي لظروف خاصه، ويؤكد نادي الزمالك أن كل ما تردد هى شائعات سخيفة هدفها كعادة المتربصين بإثارة البلبلة والأزمات داخل الزمالك دون وجه حق، خاصة أن المجلس بقيادة المستشار مرتضى منصور دائم الوقوف بجوار ابناء النادي وموظفيه”.

وأضاف البيان: “ينعي مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة المستشار مرتضى منصور وفاة أحدى موظفات النادي السابقين، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيده بواسع رحمته ولأهلها الصبر والسلوان”.