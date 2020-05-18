أحمد موسى: أردوغان ماسك العصاية لـ "تميم" و قاعد يأمره بهذه الأشياء

أحمد عادل شعبان
شن الإعلامي أحمد موسى - مقدم برنامج "على مسئوليتي" - هجوما شرسا على دولة قطر مؤكدًا أنها تعاني أزمة مالية شديدة.
وقال "موسى" في برنامجه المذاع على صدى البلد: قطر تحتضر وتعاني بسبب انخفاض أسعار الغاز .. 300 ألف شخصا عندهم مشكلة.
وأضاف: تميم بصدد تطبيق إجراءات التقشف بعد إنفاق أمواله الدولة على الإرهاب.
وأردف: الإخوان هيشوفوا أيام سودة في قطر .. وأردوغان ماسك العصاية لتميم وبيجبره يحول له فلوس من أجل استمرار حماية تركيا لقطر.
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