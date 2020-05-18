أشهر طبيب في فرنسا يزف بشرى سارة للعالم بشأن كورونا

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أحمد عادل شعبان

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كورونا

ديدييه راؤول

زف الطبيب الفرنسي ديدييه راؤول - رئيس مصلحة الأمراض المعدية بمستشفى مرسيليا - بشرى سارة لمئات الملايين حول العالم بشأن كورونا.

واستبعد "راؤول" - الذي برز اسمه بشدة مع بداية الوباء - ظهور موجة جديدة أكثر شراسة من كورونا رغم إصدار منظمة الصحة العالمية تحذيرا بهذا الشأن .

وقال في تصريحات بثها عبر صفحته بـ"تويتر" إن ديناميكية الجائحة تتراجع .

وأضاف: طبعا ستظهر حالات هنا وهناك لكن الوباء أخذ ذروته وفي طريقه للانتهاء .. وكل الأدلة العلمية تؤكد ذلك.

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