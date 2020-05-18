أشهر طبيب في فرنسا يزف بشرى سارة للعالم بشأن كورونا

أحمد عادل شعبان
زف الطبيب الفرنسي ديدييه راؤول - رئيس مصلحة الأمراض المعدية بمستشفى مرسيليا - بشرى سارة لمئات الملايين حول العالم بشأن كورونا.
واستبعد "راؤول" - الذي برز اسمه بشدة مع بداية الوباء - ظهور موجة جديدة أكثر شراسة من كورونا رغم إصدار منظمة الصحة العالمية تحذيرا بهذا الشأن .
وقال في تصريحات بثها عبر صفحته بـ"تويتر" إن ديناميكية الجائحة تتراجع .
وأضاف: طبعا ستظهر حالات هنا وهناك لكن الوباء أخذ ذروته وفي طريقه للانتهاء .. وكل الأدلة العلمية تؤكد ذلك.
ظهر11:56 ص
فجر
03:26
شروق
05:02
ظهر
11:56
عصر
15:35
مغرب
18:51
عشاء
20:21