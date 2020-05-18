» إفريقيا.. إصابات كورونا تتخطى 81 ألفا

18 مايو 2020 - 12:20 ص

تخطى عدد الإصابات بفيروس كورونا في إفريقيا الـ81 ألفًا، الأحد، وفق بيانات المركز الإفريقي لمراقبة الأمراض والوقاية منها.



وأشار المركز إلى تسجيل أكثر من 3 آلاف إصابة بكورونا في القارة السمراء خلال آخر 24 ساعة، لترتفع الحصيلة إلى 81 ألفًا و307 حالات.

أمّا عدد وفيات الفيروس، فقد بلغ 2704 بعد تسجيل 74 حالة جديدة.

وارتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 31 ألفًا و78 شخصا.

وتتصدر مصر قائمة بلدان المنطقة من حيث عدد الوفيات بـ612 تليها الجزائر بـ548 وجنوب إفريقيا بـ261 حالة.