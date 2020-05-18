  • الإثنين 18 مايو 2020
  • بتوقيت مصر01:35 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

روسيا.. ولادة رضيع مصاب بكورونا

عادل إمام

هذا ما قاله "الزعيم" عن الاحتفاء بعيد ميلاده الـ 80

أردوغان

"الديهي" يكشف تفاصيل مخطط اغتيال "أردوغان" الزائف

وزير التعليم

وزير التعليم يكشف عن موعد بدء العام الدراسي الجديد

رئيس الوزراء

متحدث الحكومة يفجر مفاجأة جديدة عن الحظر في العيد

كورونا

جمال شعبان يكشف سبب الوفاة المفاجئة لمرضي كورونا

كورونا

مسؤول صيني بارز يعترف بمعلومات خطيرة عن سبب تفشي "كورونا"

صورة اغتصاب

تهز الخليج.. "ابن الجيران" استدرجها وسلبها شرفها مع ذئبين

علي الفضالة

كاتب كويتي يصف المصريين بـ"المحتلين والمرضى النفسيين"

السعودية

إجراءات رادعة تجاه 4 أشخاص استفزوا السلطات بالسعودية

إسرائيل.. الكنيست يمنح الثقة للحكومة الجديدة

عرب وعالم

الكنيست الإسرائيلي
الكنيست الإسرائيلي
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

لبنان.. حكومة حسان دياب تنال ثقة البرلمان

#

ردًا على التصويت للحكومة الجديدة.. اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين

#

أول صورة للحكومة اللبنانية الجديدة

#

رسمياً.. حزب زوجة "قاتل رابين" يخوض انتخابات الكنيست

منح الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، الأحد، الثقة للحكومة الائتلافية الجديدة التي سيتناوب على رئاستها بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الحالي، وبيني غانتس زعيم حزب "أزرق أبيض".
وذكرت قناة "كان" الرسمية، أن 73 نائبا من أصل 120، وافقوا على منح الثقة للحكومة، في حين عارض ذلك 46 نائبا، وتغيب عضو واحد عن التصويت.
وعقب المصادقة على التشكيلة الوزارية أدى أعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمام أعضاء الكنيست.
وكان من المفترض أنّ تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستوري الخميس، لكن تم تأجيلها حتى الأحد، بسبب خلافات في حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو.
والحكومة الجديدة، هي ائتلاف بين كتلة اليمين التي يتزعمها حزب "الليكود" وحزب "أزرق أبيض".
وبموجب الاتفاق الائتلافي بين نتنياهو وغانتس يتناوب كل منهما على رئاسة الحكومة مع تقسيم الحقائب الوزارية مناصفة.
ويترأس نتنياهو الحكومة لمدة 18 شهرا يتولى خلالها غانتس منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، قبل أن يترأس الأخير الحكومة لمدة 18 شهرا.
وشهدت إسرائيل على مدى أكثر من عام أزمة سياسية خانقة لم تفلح خلالها جولتا انتخابات، جرتا في 2019، بالتوصل إلى توافق بين الأحزاب يفضي إلى تشكيل حكومة، فيما جرت الانتخابات الثالثة في 2 مارس/آذار 2020. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

مسلسل (خالد بن الوليد).. ونموذج المثقف المتعوس

د. هشام الحمامي

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» هذا ما قاله متحدث "الوزراء" عن مطالب الحظر الكامل
» إفريقيا.. إصابات كورونا تتخطى 81 ألفا
» ارتفاع ضحايا كورونا في 8 دول عربية
» الأزهر: تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية إلى 21 يونيو
» بينهم طفلتين.. عزل إسنا تعلن شفاء 21 حالة من كورونا
» 90 ألف وفاة بـ"كورونا" في الولايات المتحدة
» الداخلية السعودية تحذر الوافدين بالإبعاد
» «القاتل العاري».. قتل صديقه وقطع خصيتيه
» مصر تتخطى حاجز الـ 12 ألف إصابة بفيروس كورونا
» شاهد.. والد ضحايا مجزرة أسيوط ينهار أمام النيابة
» شفاء 222 من مصابي كورونا خلال 24 ساعة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:26 ص

  • فجر

    03:26

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية