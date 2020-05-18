إسرائيل.. الكنيست يمنح الثقة للحكومة الجديدة

18 مايو 2020 - 12:10 ص

منح الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، الأحد، الثقة للحكومة الائتلافية الجديدة التي سيتناوب على رئاستها بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الحالي، وبيني غانتس زعيم حزب "أزرق أبيض".



وذكرت قناة "كان" الرسمية، أن 73 نائبا من أصل 120، وافقوا على منح الثقة للحكومة، في حين عارض ذلك 46 نائبا، وتغيب عضو واحد عن التصويت.



وعقب المصادقة على التشكيلة الوزارية أدى أعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمام أعضاء الكنيست.



وكان من المفترض أنّ تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستوري الخميس، لكن تم تأجيلها حتى الأحد، بسبب خلافات في حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو.



والحكومة الجديدة، هي ائتلاف بين كتلة اليمين التي يتزعمها حزب "الليكود" وحزب "أزرق أبيض".



وبموجب الاتفاق الائتلافي بين نتنياهو وغانتس يتناوب كل منهما على رئاسة الحكومة مع تقسيم الحقائب الوزارية مناصفة.



ويترأس نتنياهو الحكومة لمدة 18 شهرا يتولى خلالها غانتس منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، قبل أن يترأس الأخير الحكومة لمدة 18 شهرا.

