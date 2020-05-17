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إيطاليا.. 145 وفاة ترفع الحصيلة إلى 31 ألفا و908

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سجلت إيطاليا 145 وفاة جديدة بفيروس كورونا، الأحد، لترتفع الحصيلة إلى 31 ألفًا و908.
وبحسب بيانات نشرتها مؤسسة الدفاع المدني الإيطالي، فإن حصيلة الإصابات بالفيروس بلغت 225 ألفًا و435.
أمّا عدد المتعافين، فقد بلغ خلال آخر 24 ساعة 2366 لترتفع الحصيلة إلى 125 ألفًا و176.
وإجمالا تجاوز عدد المصابين بكورونا في العالم 4 ملايين و770 ألفا، توفي منهم ما يزيد عن 314 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و843 ألفا، حسب موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس. -

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