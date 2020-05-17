هذا ما قاله "الزعيم" عن الاحتفاء بعيد ميلاده الـ 80

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عادل إمام
عادل إمام
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المصريون ـ متابعات

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أعرب "الزعيم" الفنان عادل إمام سعادته الكبيرة بالحفاوة البالغة من الجمهور المصرى والعربى بذكرى عيد ميلاده الـ 80، قائلًا: "فرحان أووى وأشكر الجمهور وكل حاجة حلوة في بلدنا"، مضيفا إنه احتفل بعيد ميلاده الـ 80 مع أحفاده وأولاده وأصدقائه المقربين، مازحًا: "تباعد إيه!.. وكمامات إيه!.. يوم المحبة هتلاقى أصدقائى المحبين ليا، وبنضحك وننبسط ".
وفيما يتعلق بأزمة كورونا، قال عادل إمام خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصري، مازحًا: "يعنى أنا اللى هحل الأزمة دى يا وائل... ياريت.. إننى اطبق العزل المنزلى".
وأضاف: "الفن والأدب لهم قيمة عظيمة في مجتمعنا، وهو خطر على الإرهابيين ولذا يحاربونه.. أنا مش هخاف منهم.. ودايما مع الحق وبلدي".
وأكد عادل إمام أن "شهادتى في مسلسل فلانتينو مجروحة، ولكن أرى أنه عمل جيد.. ولا أعتقد أننى سأشارك في أعمال سينمائية.. السينما الآن بعافية شوية".
وواصل: «الشعب المصرى عمره ما أكتئب.. ولو أكتئب بيقول نكتة .. إحنا مش بنكتئب إحنا بنضحك.. وإحنا صناع البهجة والضحكة والتفاؤل».

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