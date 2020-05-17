"الديهي": الاستهانة بأزمة كورونا "هيودينا في داهية"

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المصريون ـ متابعات

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نشأت الديهي: مصر قطعت شوطًا كبيرًا في إجراءات مواجهة كورونا

قال الإعلامي نشأت الديهي، إننا ليس أمامنا بديل سوى التعايش مع فيروس كورونا، مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية اللازمة، معتبرًا أن أهم ما جاء في مؤتمر رئيس مجلس الوزراء اليوم هو منع دخول أي مواطن لأي منشأة دون ارتداء الكمامة، وفرض عقوبة على من يخالف ذلك.
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، يوم الأحد، أن ما يجري في العالم شلل اقتصادي تام وكامل غير مسبوق، وهناك وظائف سوف تختفي وتنتهي تمامًا.
وتابع، أن أزمة فيروس كورونا أزمة طاحنة وأزمة تكسير عظام للاقتصاديات على مستوى العالم، مشددًا على أن الأمر جاد خطير وجلل، معقبًا: "استهانة المواطنين بالأزمة هتودينا في داهية"

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