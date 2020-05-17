"الديهي": الاستهانة بأزمة كورونا "هيودينا في داهية"

17 مايو 2020 - 10:50 م

قال الإعلامي نشأت الديهي، إننا ليس أمامنا بديل سوى التعايش مع فيروس كورونا، مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية اللازمة، معتبرًا أن أهم ما جاء في مؤتمر رئيس مجلس الوزراء اليوم هو منع دخول أي مواطن لأي منشأة دون ارتداء الكمامة، وفرض عقوبة على من يخالف ذلك.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، يوم الأحد، أن ما يجري في العالم شلل اقتصادي تام وكامل غير مسبوق، وهناك وظائف سوف تختفي وتنتهي تمامًا.

