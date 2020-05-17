"شوقي": تأجيل امتحانات الثانوية والدبلومات قرار دولة

17 مايو 2020 - 10:40 م

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم تأجيل امتحانات الثانوية العامة من 7 يونيو لـ 21 يونيو وحتى 21 يوليو، وهذا قرار دولة وليس قرار الوزارة للحفاظ على سلامة الطلاب، بعد اجتماع لجنة إدارة الأزمات واتفاق الجميع على هذا القرار لاستكمال إجراءات التعقيم، وتوفير الكمامات المطلوبة والكواشف الحرارية، وتعقيم أوراق الامتحانات في المطابع.



وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأحد، أن هناك 653 ألف طالب بالثانوية العامة و777 ألف طالب دبلومات فنية ويشرف عليها نحو 500 الف مدرس ومشرف ومصحح، موجودين بلجان تصل لـ 150 ألف لجنة.

