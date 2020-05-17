متحدث الحكومة يفجر مفاجأة جديدة عن الحظر في العيد

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علق المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، على الإجراءات المعلنة اليوم خلال الفترة القادمة في إطار الإجراءات الاحترازية للدولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، في مداخلة هاتفية مع برنامج «القاهرة الآن»، المذاع على فضائية العربية الحدث الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي" أن فلسفة قرارات اليوم اعتمدت في جوهرها على معايير عدة أولها قرب الأعياد وهي فترة تتميز في الثقافة المصرية بتجمهر المواطنين والخروج للتنزه والزيارات في مثل هذه المناسبات.
وتابع " هذا أمر طبيعي لكن في ظل الظرف الراهن الذي فرض علينا كدولة ومن المواطن باعتباره شريك رئيسي أن تقلل التجمعات قدر الإمكان في ظل الظرف الاستثنائي والدقيق ولذلك تم تغيير مواعيد حظر التجوال خلال أيام العيد وعلى مدار الأسبوع ليبدأ في الخامسة مساء".
وتابع السفير سعد " المعيار الثاني يخص الفترة اللاحقة لعيد الفطر المبارك وتعتبر إقرار بوجود الفيروس واستمراره طالما لم يكتشف لقاح وسيظل يلاحقنا وبالتالي لا يجب أن تتوقف الحياة وبالتالي سنتعايش معه من خلال الإجراءات الاحترازية بعودة تدريجية للحياة الطبيعية بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية.
وفي تعليقه على المخاوف والقلق من زيادة التكدسات في الأيام الأخيرة من شهر رمضان قبل مواعيد حظر العيد قال  " التكدس سيحدث شئنا أم ـبينا.
وأوضح متحدث الحكومة، نحن كدولة اتخذنا إجراءات غير مسبوقة في تاريخ مصر في مناسبة مثل عيد الفطر المبارك حتى نهايته وهي فترة طويلة لا تقتصر فقط على ثلاثة أيام العيد لكن سوف تستمر حتى نهاية الأسبوع رغم أن إجازة عيد الفطر المبارك في المعتاد ثلاثة أيام.
وكشف سعد أن مجلس الوزراء سوف يصدر قراراً غداً بإطالة إجازة عيد الفطر المبارك خمسة أيام كاملة بدلاً من ثلاثة أيام، مشيراً أن القطاع الخاص له نظامه والياته.
وأكد المستشار نادر سعد، أن عجلة الاقتصاد لن تتوقف أثناء الحظر وسيتم عمل المصانع بكامل طاقتها، مشيرا إلى أنه سوف يتم السماح أتوبيسات العمال التي تقلهم لمواقع الإنتاج من ساعات الحظر بعد الخامسة.

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