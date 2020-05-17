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متحدث الوزراء : إغلاق الشواطيء في العيد يسري على هؤلاء

الحياة السياسية

المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء
المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء
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المصريون ـ متابعات

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علق المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، على قرار إغلاق الشواطئ على مدار أيام عيد الفطر المبارك قائلاً " هذا يعني إغلاق كافة الشواطئ العامة والخاصة فيما عدا استثناء واحد هي تلك الشواطئ المملوكة للفنادق التي قامت بتوفيق أوضاعها وفقاً للإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة للقطاع الفندقي في ظل إجراءات احترازية صارمة .
وتابع في مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية العربية الحدث الذ ي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي قائلاً "هذا ليس تمييز بين شاطئ وشاطئ لكن الاستثناء هنا لمن تمكن خلال الفترة الماضية وفقاً لقرار مجلس الوزراء بتوفيق الأوضاع بنسب إشغال 25% وإجراءات احترازية مشددة وعددها تقريباً عشرة فنادق فقط، أما بقية الشواطئ الخاصة الأخرى في الساحل الشمالي والعين السخنة في القرى السياحية فسوف يسري عليها قرار الإغلاق مثل العامة أيضا . 
وكشف سعد، أن الطرق بين المحافظات ستكون مغلقة أمام الرحلات في مواسم العيد والمواصلات العامة لكن السيارات الخاصة سوف يسمح لها بالمرور على جميع الطرق حتى الخامسة مساء .
وشدد نادر، أن تطبيق إجراءات الحظر سيكون بصرامة لأننا حريصين على الخروج من هذه الفترة الدقيقة وتابع قائلاً "هذه الفترة إحنا خايفين منها زي ماكنا خايفين من يوم شم النسيم وزي مالناس ساعدونا في شم النسيم نتمنى أن يساعدونا خلال أسبوع عيد الفطر المبارك".

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