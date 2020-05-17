  • الأحد 17 مايو 2020
  • بتوقيت مصر11:57 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
وزير التعليم

وزير التعليم يكشف عن موعد بدء العام الدراسي الجديد

رئيس الوزراء

متحدث الحكومة يفجر مفاجأة جديدة عن الحظر في العيد

كورونا

جمال شعبان يكشف سبب الوفاة المفاجئة لمرضي كورونا

كورونا

مسؤول صيني بارز يعترف بمعلومات خطيرة عن سبب تفشي "كورونا"

صورة اغتصاب

تهز الخليج.. "ابن الجيران" استدرجها وسلبها شرفها مع ذئبين

علي الفضالة

كاتب كويتي يصف المصريين بـ"المحتلين والمرضى النفسيين"

الدولار

الدولار يحقق مفاجأة ويعاود الصعود اليوم الأحد

السعودية

إجراءات رادعة تجاه 4 أشخاص استفزوا السلطات بالسعودية

صورة

رياضيون أصيبوا بكورونا في «ووهان» قبل شهرين من ظهور أول حالة

وزيرة الصحة

مصر تسجل أعلى معدل يومي في إصابات كورونا و18 وفاة

بالفيديو..

جمال شعبان يكشف سبب الوفاة المفاجئة لمرضي كورونا

آخر الأخبار

كورونا
كورونا
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

هل ينتقل فيروس كورونا عبر التكييف؟.. عميد معهد القلب يجيب

#

معجزة إلهية .. يعود للحياة بعد توقف قلبه

#

جمال شعبان: هذه الفاكهة تقي من كورونا وعلي مسئوليتي

#

ماذا يفعل كورونا فور دخوله جسم الإنسان؟ .. عميد معهد القلب يجيب

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن فيروس كورونا يصيب عضلة القلب ولهذا يموت بعض المصابين بالفيروس بشكل مفاجئ.
وتابع خلال تقديم برنامج «ربي زدني علما» المذاع على قناة صدى البلد، أنه عندما يتعب القلب يؤدي إلى احتقان في المخ والرئة وفقدان الشهية وضعف التركيز .
وأكد الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، أن الشرايين تحمي عضلة القلب ، موضحا أن عندما تكون كفائة نشاط القلب 35% يجب الذهاب للطبيب فورا ، وعندما تكون كفاءة القلب 60% لا تدعو للقلق

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

مسلسل (خالد بن الوليد).. ونموذج المثقف المتعوس

د. هشام الحمامي

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الأزهر: تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية إلى 21 يونيو
» بينهم طفلتين.. عزل إسنا تعلن شفاء 21 حالة من كورونا
» 90 ألف وفاة بـ"كورونا" في الولايات المتحدة
» الداخلية السعودية تحذر الوافدين بالإبعاد
» «القاتل العاري».. قتل صديقه وقطع خصيتيه
» مصر تتخطى حاجز الـ 12 ألف إصابة بفيروس كورونا
» شاهد.. والد ضحايا مجزرة أسيوط ينهار أمام النيابة
» شفاء 222 من مصابي كورونا خلال 24 ساعة
» أدوية سيولة الدم تساعد في إنقاذ مرضى كورونا
» بتهمة الفساد.. ترامب يطالب بسجن «أوباما» و«بايدن» 50 عامًا
» كلب ينام مع «كاتي برايس» في غرفة نومها: أفضل صديق تتمناه فتاة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:26 ص

  • فجر

    03:27

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية