  • الأحد 17 مايو 2020
  • بتوقيت مصر08:37 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الدولار

الدولار يحقق مفاجأة ويعاود الصعود اليوم الأحد

السعودية

إجراءات رادعة تجاه 4 أشخاص استفزوا السلطات بالسعودية

صورة

رياضيون أصيبوا بكورونا في «ووهان» قبل شهرين من ظهور أول حالة

وزيرة الصحة

مصر تسجل أعلى معدل يومي في إصابات كورونا و18 وفاة

نايف العساكر

نايف العساكر: "الإخوان قتلوا الرئيس الذي وثق فيهم"

صورة

«سرعة مذهلة».. طرح أول لقاح لكورونا في سبتمبر

صورة

نهر دم في إسرائيل.. ما علاقته بــ «الطاعون في مصر»؟

الحادث

شاهد.. مقطع فيديو لمجزرة الأطفال الأربعة في أسيوط

نقابة الصحفيين

إصابة 4 صحفيين بـ"كورونا" أحدهم في العناية المركزة

صلاة العيد

الأوقاف تعلن إذاعة صلاة العيد ونقلها بمكبرات المساجد

الداخلية السعودية تحذر الوافدين بالإبعاد

عرب وعالم

السعودية
السعودية
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

76% من المصابين بـ"كورونا" في السعودية من الوافدين

#

العراق يحظر دخول الوافدين من 7 دول

#

الأرصاد تحذر السعودية من هذا الأمر

#

بيان رسمي.. السعودية تحذر مواطنيها في تركيا

أصدرت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، اليوم، الأحد، تحذيرًا يتضمن إبعاد غير السعوديين من البلاد.

وحذرت الوزارة من استخدام التصريح أو الإذن الممنوح للتنقل في وقت منع التجول، في غير ما خصِّص له.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها على "تويتر"، أن "الغرامة في تلك الحالة لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على 100 ألف ريال أو السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو السجن والغرامة معًا، مع سحب التصريح أو الإذن الممنوح للشخص المخالف".

وأشارت الوزراة، إلى "أنه في حال كانت المخالفة صادرةً بحق أفراد غير سعوديين فستكون العقوبة الإبعاد عن المملكة، ومنع الدخول نهائيًا، بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقّه"، مؤكدا أن "تطبيق العقوبة المنصوص عليها لا يخلُ بأي عقوبة أخرى مقررة شرعًا أو نظاما".
و?أعلنت وزارة الصحة السعودية، أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة الجديدة بفيروس كورونا، اليوم، الأحد، بلغت 2736 حالة، توزعت في عدد من المدن، ليصبح إجمالي الحالات المؤكدة 54752 حالة، من بينها 28718 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (202) حالة حرجة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

إبن تيمية وأسامة الباز..حين يتحدث الكبار

د. هشام الحمامي

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الداخلية السعودية تحذر الوافدين بالإبعاد
» «القاتل العاري».. قتل صديقه وقطع خصيتيه
» مصر تتخطى حاجز الـ 12 ألف إصابة بفيروس كورونا
» شاهد.. والد ضحايا مجزرة أسيوط ينهار أمام النيابة
» شفاء 222 من مصابي كورونا خلال 24 ساعة
» أدوية سيولة الدم تساعد في إنقاذ مرضى كورونا
» بتهمة الفساد.. ترامب يطالب بسجن «أوباما» و«بايدن» 50 عامًا
» كلب ينام مع «كاتي برايس» في غرفة نومها: أفضل صديق تتمناه فتاة
» 10%.. خفض رواتب العاملين بـ"مصر للطيران"
» "كورونا".. انخفاض كبير في وفيات بريطانيا
» فيديو.. لحظة دهس 4 أطفال أخوة في حادث بأسيوط

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:26 ص

  • فجر

    03:27

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية