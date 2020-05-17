» مصر تتخطى حاجز الـ 12 ألف إصابة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، 510 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات التي سجلتها مصر منذ تضررها من الفيروس إلى 12229 حالة من ضمنهم 3172 حالة تم شفاؤها.

كما توفى اليوم 18 مواطنًا مصريًا ، إثر إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 630 حالة.

وأعلنت الوزارة، عن خروج 222 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3172 حالة حتى اليوم.