إجراءات رادعة تجاه 4 أشخاص استفزوا السلطات بالسعودية

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اتخذت السلطات السعودية إجراءات رادعة، حيال 4 أشخاص خالفوا إجراءات منع التجوال، ووثقوا المخالفة عبر مواقع التواصل.

وألقت الجهات الأمنية في منطقتي الرياض والمدينة المنورة القبض على الأشخاص الأربعة من المخالفين للإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة لوقف تفشي فيروس كورونا.

وقبضت شرطة الرياض على 3 سعوديين ظهروا في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء قيامهم بتوثيق ونشر تعمدهم الخروج بسيارتهم خلال فترة منع التجول متباهين بفعلتهم.

فيما تم القبض في المدينة المنورة على مواطن في العقد الثالث، ظهر في فيديو متداول وهو يقود سيارته بطريقة خطرة، ويمارس التفحيط في أحد الشوارع، بحسب مانشرته وكالة الأنباء السعودية.

وجرى إيقاف جميع هؤلاء المخالفين، واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.



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