» كلب ينام مع «كاتي برايس» في غرفة نومها: أفضل صديق تتمناه فتاة

بعد أن حثت لاعب توتنهام، ديلي آلي على الاستعانة بكلب حراسة إثر تعرضه لحادث سطو على منزله وسرقة ساعات منه تقدر بـ 350 ألف جنيه استرليني، قالت النجمة العالمية، وعارضة الأزياء كاتي برايس، إنها استعانت بكلب حراسة لحمايتها عقب تلقيها تهديدات بالخطف.
وصرحت برايس لصحيفة "ذا صن" البريطانية: "بعد ما حدث لديلي آلي في ذلك اليوم، أشعر أكثر من أي وقت مضى بالحاجة إلى تعزيز الأمان. لدي هذا في بليد ينام في غرفتي. إنه أفضل صديق يمكن أن تتمناه الفتاة وحارس شخصي رباعي الأرجل لي ولعائلتي".
وتم تدريب برايس على التعامل مع كلب الحراسة وأضافت: "لا أشعر أبداً بأمان أكثر مما كانت عليه عندما يكون بيلد بجانبي".
وبحسب ممثل عن كاتي، فإنها "تلقت خمسة تهديدات بالاختطاف حتى الآن وبليد هو خط الدفاع الأمامي لكاتي.. بالنسبة لها ولأطفالها. أصبح بليد جزءًا حيويًا من حياة كاتي".
ولم تضيع كاتي وقتًا في اختبار ما تعلمه كلبها أثناء قيامها بمظاهرة مع مهاجم شرير. جاء إليها أحد المدربين بهراوة ، وقفز الكلب دفاعًا عن كاتي وهو يعض ذراع المهاجم. وبدت معجبة بتقدمه وإطاعته لها في كل أوامرها.
وكانت كاتي قد تعرضت للاحتجاز تحت تهديد السلاح في جنوب أفريقيا مع اثنين من أطفالها، أثناء تصوير برنامجها التلفزيوني الواقعي، لحظ التوقف جانب الطريق للذهاب إلى الحمام.
وخضعت كاتي للعلاج بعد ان تعرضت للاعتداء الجنسي تحت تهديد السلاح. وقالت في تصريحات لها مؤخرًا: "السبب الذي جعلني أذهب إلى هناك هو أنني احتجزت تحت تهديد السلاح وتعرضت للاعتداء الجنسي".
ووصفت كاتي ما تعرضت له بأنه "شبيه بفيلم رعب. رجل كبير أخذ يصرخ في وجهي، وأقسمت بإعطائه كل شيء. لكنه كان يلمسني في الأسفل".
وتابعت: "أمسكت وسادة ووضعت نفسي أمام الأطفال في محاولة حمايتهم بانتظار رصاصة تضربني. اعتقدت أنني سأموت. قالت الشرطة إنها معجزة لم يقتلونا".
وختمت مشيرة الى أن ما حصل شكل صدمة قوية على ابنتها التي لم يعد يُسمح لها الآن بالذهاب إلى أي مكان بمفردها بسبب تشديد الإجراءات الأمنية.