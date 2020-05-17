نايف العساكر: "الإخوان قتلوا الرئيس الذي وثق فيهم"

17 مايو 2020 - 05:58 م

قال الداعية السعودي، نايف العساكر، إن جماعة الإخوان المسلمين لا يمكن الوثوق بهم في أي إصلاح اجتماعي، مشيرًا إلى أنهم قتلوا الرئيس الذي أخرجهم من السجون.

وكتب "العساكر"، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" :" السادات أفرج في أوائل السبعينيات عن سجناء جماعة الاخوان المسلمين ودعمهم لإحداث توازن مجتمعي مع اليسار".

وأضاف :" ولكن كالعادة غدر به الإخوان وقتلوه"، وتابع :" بالمختصر :(لايمكن الوثوق بأي إخونجي في إصلاح اجتماعي)".

وكان "العساكر" شن هجوم سابق على الإخوان، وقال :" خذوها قاعدة: الإخونج مثل كلاب الشوارع تعطيها ظهرك تنبح، تلتفت لها تهرب".

وقال في تغريدة سابقة :" الإخواني العراقي محمد أحمد الراشد: مؤلفاته قاربت الأربعين مؤلفًا، ركز فيها على الخطط الجديدة للمنهج الحركي داخل الجماعة وخارجها."الاختراقات-وتكوين الصفوف- وترتيب المهام-وتطوير الأداء-.." تنبيه: إخوان #العراق أكثرهم حذرا، وإخوان #مصر أكثرهم غباء، وإخوان #الخليج أخبثهم بلا منازع".



السادات أفرج في أوائل السبعينيات عن سجناء جماعة #الاخوان_المسلمين ودعمهم لإحداث توازن مجتمعي مع اليسار ..

ولكن كالعادة غدر به الإخوان وقتلوه..!!#بالمختصر :

(لايمكن الوثوق بأي إخونجي في إصلاح اجتماعي) — نـ ـا يـ ف الـ ـعــ ســ ـاكــ ر (@NaifalAsaker) May 17, 2020