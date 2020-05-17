«سرعة مذهلة».. طرح أول لقاح لكورونا في سبتمبر

17 مايو 2020 - 05:49 م



قال طبيب تليفزيوني، إن علماء بريطانيين في سباق مع الزمن من أجل طرح أول لقاح لفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في سبتمبر المقبل.



ويجرى العمل على قدم وساق داخل مختبر "بورتون داون"، لاختبار اللقاح الذي توصلت إليه جامعة أكسفورد، وكلية إمبريال كوليدج لندن.



وأضاف صانع الأفلام الوثائقية، مايكل موسلي، الذي زار المختبر، أنه يمكن أن يتم طرح مليون جرعة من لقاح "أكسفورد" في وقت مبكر من سبتمبر المقبل.



وتتعاون " أسترازينيكا"، وهي شركة أدوية مقرها "كامبريدج"، مع جامعة أكسفورد لتصنيع اللقاح وتوزيعه في حال جاءت التجارب السريرية إيجابية.



وقال موسلي لصحيفة "صنداي ميرور": "الكل يمضي قدمًا في الاعتقاد بأنه سيكون لدينا لقاح بحلول نهاية العام. السرعة التي تحدث بها مذهلة، لأن اللقاحات تستغرق عادة من 5 إلى 10 سنوات".



وأضاف: "إن علماءنا يتقدمون إلى الأمام. إنه أمر رائع. لقد حصلوا على التمويل وكان العلماء هناك في الروك أند رول. إن الأمريكيين والصينيين من بين الزعماء، لكن قادة اللقاحات البريطانيين في المقدمة".



وأشار إلى أنه "كان أحد العلماء الذين تحدثت إليهم هذا الأسبوع واثقًا من توفر لقاح واحد على الأقل هذا العام".



مع ذلك، حذر السير باتريك فالانس ، كبير المستشارين العلميين، من أنه حتى لو أظهر اللقاح علامات الحماية ضد الفيروس، فإن ضمان سلامته قد يستغرق وقتًا أطول.



ووافقت شركة الصحة العامة في إنجلترا الأسبوع الماضي على اختبار الأجسام المضادة من شركة الأدوية العملاقة "روش" بعد أن أعطاها خبراء في "بورتون داون" الضوء الأخضر.



ووصف رئيس الوزراء بوريس جونسون بأنه "سيغير قواعد اللعبة"، آملاً أن يتم تنفيذ اختبارات الأجسام المضادة "في غضون أسابيع"، للوصول إلى الهدف النهائي وهو اختبار250 ألف شخص يوميًا.





