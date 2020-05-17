إصابة 4 صحفيين بـ"كورونا" أحدهم في العناية المركزة

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اصابة

صحفيين

كروونا

أيمن عبدالمجيد

قال أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنة الرعاية الصحية بنقابة الصحفيين، إن المسحة الا?خيرة لحالتين من الزملاء الصحفيين المصابين بفيروس «كورونا»، المستجد، ثبت بحمد الله سلبيتها، بعد 14 يوم عزل، وتعافيا، بعد تقديم كامل الدعم الطبي لهما.

وكان أحد الحالات اتصل بشكل مباشر على رئيس اللجنة في الرابعة فجر الخميس 30 ا?بريل، يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة «39»، وا?لام حادة في الجسم، واحتقان شديد، وعلى الفور تواصل مع غرفة مجلس الوزراء، التي تواصلت مع ا?سعاف طواري? كورونا، وذهبت سيارة الخامسة فجرًا، نقلته ا?لى مستشفى حميات ا?مبابة، حيث ا?جريت الا?شعة والتحاليل والمسحة التي ثبت ا?يجابيتها، وبعد 14 يوم حجر، تا?كد التعافي وسلبية المسحة الا?خيرة، السبت 16 مايو.

بينما حالة الزميل، المراسل، تم التواصل مع غرفة مجلس الوزراء، والجهات المعنية بوزارة الصحة، ومع اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الا?حمر، الذي ا?بدى اهتمامًا كبيرًا ومتابعة للزميل الذي خضع للحجر الصحي، تحت متابعة طبية، وا?جريت له مسحتان، بعد 14 يومًا من الحجر ثبت سلبيتهما، الحمد لله، ا?خرهما نتيجتها ظهرت مساء السبت 16 مايو.

وتوجه ا?يمن عبدالمجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين ري?يس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، بالشكر لغرفة استغاثات مجلس الوزراء، وللواء عمرو حنفي محافظ البحر الا?حمر، للاهتمام الكبير بحالة الزميل، وللدكتور ماهر الجرحي، ناي?ب مدير مستشفى حميات ا?مبابة لتعاونه الا?يجابي، وتقديم الدعم الطبي للزملاء وا?سرهم.

وقال: للا?سف الشديد، ثبت ا?يجابية ا?صابة 4 زملاء جدد، تم تقديم الدعم الطبي لهم، وهم الا?ن في عزل صحي، ثلاثة حالتهم مستقرة، والرابع في عناية مركزة كونه يعاني منذ سنوات من فشل كلوي يخضعه لثلاث جلسات غسيل ا?سبوعيًا.

وتابع: أناشد الزملاء اتخاذ كل الا?جراءات الاحترازية، والالتزام بارتداء الكمامات، وعدم مغادرة المنزل ا?لا للضرورة القصوى.


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النسخة الورقية لجريدة المصريون

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