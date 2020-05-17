تمديد إجراءات "كورونا" في الهند

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مددت السلطات الهندية، اليوم الأحد، إجراءات الإغلاق المفروضة على خلفية تفشي وباء "كوفيد-19" الناجم عن فيروس كورونا المستجد، للمرة الثالثة حتى نهاية مايو الجاري .

وبحسب وثيقة نشرتها وكالة "آسيا نيوز إنترناشونال" الهندية، صدرت عن الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات، فقد طلبت الأخيرة من حكومة الهند وحكومات الأقاليم استمرار العمل بتدابير الإغلاق المفروضة منذ 25 مارس حتى 31 مايو لاحتواء الوباء.

فيما نقلت صحيفة "إيكونوميك تايمز" عن مصادر رسمية أنه من المرجح السماح بتشغيل وسائل النقل العام وفتح المطاعم ومراكز التسوق وفق شروط محددة.

وتخفف الهند تدريجيا من تدابير الإغلاق العام الذي أعلنته في الخامس والعشرين من مارس في محاولة لإعادة تنشيط الاقتصاد، وقبل أسابيع لمحلات البيع بالتجزئة بالعودة للعمل بنصف قوتها مع اتخاذ احتياطات عدم انتقال العدوى.

ويقترب إجمالي الوفيات بفيروس كورونا المستجد في الهند من 2900، فيما توجد أكثر من 53 ألف حالة نشطة، وتعافى أكثر من 34 ألف من المرض، وفقا لأرقام وزارة الصحة.

وتجاوز عدد ضحايا الوباء 313 ألف شخص من بين إجمالي المصابين حول العالم الذي تجاوز عددهم 4.7 ملايين مصاب.

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