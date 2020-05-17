صور/ بعد قضاء ليلة مع رجل مجهول..مقتل بطلة مصارعة شهيرة

17 مايو 2020 - 03:55 م

أعلنت الشرطة في بيرو، العثور على بطلة المصارعة، جانيت مالكي بيكي، ميتة في مدينة كالاو، على بعد عشرة كيلومترات من العاصمة ليما.

ووفقا للشرطة، فقد قضت الفتاة ليلة مع رجل مجهول، وتم العثور على جثتها في فندق (نزل - Hostel ) وعلى وجهها علامات الضرب.

وأشار موقع " La Fiesta de Lima " إلى أن جانيت البالغة من العمر 31 عاما، تركت وراءها طفلين.

يذكر أن جانيت مالكي بيكي توجت بلقب بطلة بيرو للمصارعة عام 2019 في فئة ما دون 55 كغم، وشاركت في دورة الألعاب الأمريكية لعام 2019.





