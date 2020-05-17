"داهمته أثناء نومه".. مفاجأة عن وفاة سفير الصين في إسرائيل

17 مايو 2020 - 03:36 م

تشهد الأجهزة الأمنية في إسرائيل حالة من الاستنفار، عقب العثور على السفير الصيني، جثة هامدة داخل منزله بالقرب من تل أبيب.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، سبب وفاة السفير الصيني، حيث عثر عليه ميتا بشقته.

وقالت صحيفة "هآرتس" إن السفير الصيني دو وي 58 عاما، الذي تم تعيينه كمبعوثا لدى إسرائيل في نوفمبر، توفي على ما يبدو أثناء نومه، حيث داهمته "أزمة قلبية" أدت إلى وفاته.

وأوضحت أن التقارير الأولية تشير إلى العثور على السفير الصيني ميتًا في فراشه في مقر إقامته، مشيرة إلى أنهم لم يجدوا دليلاً على أي علامات عنف على جسده.

ونقلت عن مسؤولة صحية قولها إن سبب الوفاة يبدو أنه أزمة قلبية، بينما قال مصدر مطلع على التحقيقات إنه لم يتم العثور على أدلة حول ارتكاب جريمة أو أي شيء خاطئ.

من جانبها، نقلت القناة "12" العبرية عن مسئولين طبيين قولهم إن المؤشرات الاولية تشير إلى وفاة السفير الصيني أثناء نومه بشكل طبيعي.