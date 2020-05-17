  • الأحد 17 مايو 2020
  • بتوقيت مصر05:17 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
صلاة العيد

الأوقاف تعلن إذاعة صلاة العيد ونقلها بمكبرات المساجد

صلاح وجيسي عبده

الموت يفجع فنانة شهيرة أثارت الجدل بصورها مع محمد صلاح

الطيب

شيخ الأزهر: غياب العدل أضاع حقوقًا وجلب مظالم وهدَمَ بيوتًا

الأرصاد

الأرصاد: ارتفاع كبير في درجات الحرارة وسيول

سفير الصين في إسرائيل

"داهمته أثناء نومه".. مفاجأة عن وفاة سفير الصين في إسرائيل

أصالة

"أصالة" تصدم الجمهور بعمرها الحقيقي وتنهار من البكاء(فيديو)

مستشفى "كورونا" السعودية- أرشيفية

السعودية تسجل 2736 إصابة بـ"كورونا" آخر 24 ساعة

بالصور.. "سلطان" البحيرة يؤدي صلاة عيد الفطر

رئيس الوزراء يحسم صلاة عيد الفطر بقرار عاجل

كمامة جديدة

كارثة خطيرة .. "الكمامات بتتأجر وتتبدل"

وزيرة التضامن

التضامن: غدًا بدء صرف مساعدات تكافل

"داهمته أثناء نومه".. مفاجأة عن وفاة سفير الصين في إسرائيل

عرب وعالم

سفير الصين في إسرائيل
سفير الصين في إسرائيل
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

مستشفى فرنسي يكشف مفاجأة عن "الحالة صفر" في أوروبا لكورونا

#

ارتفاع رهيب في أعداد ضحايا ومصابي فيروس كورونا

#

شوبير يكشف مفاجأة صادمة عن الجماهير التي استقبلت الزمالك في قطر

#

مفاجآت في وفاة والد إيهاب توفيق في حريق فيلته

إسرائيل

وفاة

سبب

سفير الصين

تشهد الأجهزة الأمنية في إسرائيل حالة من الاستنفار، عقب العثور على السفير الصيني، جثة هامدة داخل منزله بالقرب من تل أبيب.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، سبب وفاة السفير الصيني، حيث عثر عليه ميتا بشقته.

وقالت صحيفة "هآرتس" إن السفير الصيني دو وي 58 عاما، الذي تم تعيينه كمبعوثا لدى إسرائيل في نوفمبر، توفي على ما يبدو أثناء نومه، حيث داهمته "أزمة قلبية" أدت إلى وفاته.

وأوضحت أن التقارير الأولية تشير إلى العثور على السفير الصيني ميتًا في فراشه في مقر إقامته، مشيرة إلى أنهم لم يجدوا دليلاً على أي علامات عنف على جسده.

ونقلت عن مسؤولة صحية قولها إن سبب الوفاة يبدو أنه أزمة قلبية، بينما قال مصدر مطلع على التحقيقات إنه لم يتم العثور على أدلة حول ارتكاب جريمة أو أي شيء خاطئ.

من جانبها، نقلت القناة "12" العبرية عن مسئولين طبيين قولهم إن المؤشرات الاولية تشير إلى وفاة السفير الصيني أثناء نومه بشكل طبيعي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

إبن تيمية وأسامة الباز..حين يتحدث الكبار

د. هشام الحمامي

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» انتحار عاشقين على جذع شجرة والطب الشرعي يفجر مفاجأة عن الفتاة
» وفاة نجل مدافع فيورنتينا الإيطالي في حادث مأساوي
» وفاة 51 شخصا بـ"كورونا" في إيران
» دولة خليجية تعلن موعد عيد الفطر
» الـ4 أيام المقبلة شديدة الحرارة
» دراسة تكشف عن كيفية بدء كورونا بووهان
» عقوبات مشددة.. الوزراء: الكمامة بتتغسل لارتدائها مرة أخرى
» مطاردة مثيرة لفتاة سرقت سيارة
» اتفاق تقاسم سلطة بين الرئيس الأفغاني ومنافسه
» القبض على صاحب مصنع استولى على 12 مليون جنيه
» "مش عايزة ابني يموت زي أخوه".. رسالة مبكية من أم لرئيس الوزراء

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:50 م

  • فجر

    03:27

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية