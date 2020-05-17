"أصالة" تصدم الجمهور بعمرها الحقيقي وتنهار من البكاء(فيديو)

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أصالة
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محمد فضل

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أصالة

عمرها

أحدثت الفنانة السورية ?الشهيرة أصالة نصرى، صدمة لدى جمهورها، بعد ظهورها في بث مباشر عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، احتفالًا بعيد ميلادها.

وخلال البث المباشر، الذي نشرته بمناسبة عيد ميلادها الذي يوافق 15 مايو، كشفت "أصالة" عن عمرها الحقيقي، مشيرة إلى أنها ?بلغت الـ51 عامًا، وهو ما تسبب في صدمة لدى جمهورها الذين استغربوا من بلوغها هذا السن، لكنهم أشادوا بحفاظها على جمالها.

كما كشفت "أصالة" عن تخوفها من التقدم في العمر، وقالت أصالة إنها "تخاف من تاريخ عيد ميلادها 15 مايو، منذ أن بلغت 33 عاماً"،

وأضافت: "كنت أخاف من عمري وغالبا أصدقائي أصغر مني".

وتابعت أصالة: "وجدت رقم 51 عاما ليس كثيرا على ما حققته، عشت أول مرة عندما تزوجت أول مرة كان فيها أحلى شيء وهما أبنائي، وطفولتي مع أبي أعتبرها عمر كامل رغم أنني كنت وقتها 15 عاما فقط، وحياة ثانية عندما تزوجت مرة تانية".


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