السعودية تسجل 2736 إصابة بـ"كورونا" آخر 24 ساعة

17 مايو 2020 - 03:15 م

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد ، عن تسجيل 2736 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، آخر 24 ساعة.

وأضاف متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس كورونا أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 54752 حالة حتى الآن ، بينها 28718 حالة نشطة، منها 202 حرجة تتلقى الرعاية المناسبة.

كما تم تسجيل 2056 حالة تعافي ، ليصل مجموع المتعافين إلى 25722 حالة.

وأوضح أنه تم تسجيل 10 وفيات جديدة في المملكة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 312 حالة.