فنانة كويتية شهيرة تستغيث بسفارة ليبيا في دبي

17 مايو 2020 - 03:05 م

استغاثت الفنانة والفاشينيستا الكويتية روان بن حسين، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، السفارة الليبية بالإمارات بمساعدتها لحصول ابنتها على جواز سفر ليبي.

وقالت "روان " في فيديو : أناشد السفير الليبي بدبي أو القنصل الليبي بمساعدتي عشان تقدر ابنتي تروح وتيجي فهي بدون جواز وليس لديها إقامة.

يذكر أن روان متزوجة من الليبي "يوسف المقريف "، ووضعت مولودتها الأولى منه قبل عدة أشهر.



روان بن حسين تناشد السفارة الليبية . pic.twitter.com/dkc0jubRSv — ابو نواف ???? تداول تويتر (@n7gd2KmG2yNzkG7) May 15, 2020