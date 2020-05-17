» دراسة تكشف عن كيفية بدء كورونا بووهان

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كشفت دراسة حديثة أن انتشار الفيروس المستجد غير مرتبط بالحيوانات في مدينة "ووهان" الصينية.

وبحسب الدراسة فقد انتقل الفيروس إلى البشر عبر سوق في المدينة الواقعة وسط الصين، عبر شخص مصاب داخل السوق نقله إلى باعة وزبائن، قبل أن تفشى الوباء بالمدينة.

وأوضح العلماء أن الفيروس متكيف بالفعل للانتقال بين البشر، مرجحين أن يكون ذلك سبب تطوره وانتشاره بسرعة في جميع البلدان.

وأوضحوا  أن البيانات الجينية المتاحة لا تشير إلى انتقال الفيروس بين الحيوانات في السوق، لأنه لا يوجد طرق لانتقال الفيروس من الحيوان للإنسان.

وقد شارك في الدراسة كل من: عالمة الأحياء الجزئيية ألينا تشان، وعالم الأحياء التطورية بن ديفرمان، وخبراء من معهد برود التابع لمعهد هارفارد وماساتشوستس للتكنولوجيا، والباحثة شينغ زان من جامعة كولومبيا البريطانية.


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