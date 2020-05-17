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مطاردة مثيرة لفتاة سرقت سيارة

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مطاردة مثيرة لفتاة سرقت سيارة
مطاردة مثيرة لفتاة سرقت سيارة
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عبد القادر وحيد- متابعات

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فيديو.. «علقة ساخنة» للص أثناء محاولته سرقة سيارة

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر مطاردة مثيرة بين فتاة سرقت سيارة " دودج " وعناصر الشرطة في ولاية أركنساس الأمريكية.

وقامت الفتاة بالتوقف عدة مرات والاصطدام بواجهة عربة الشرطة فتمكنت من تعطيلها ولكنها لاذت بالفرار.

وقام  رجل الشرطة بالتواصل مع آخر، والذي جاء سريعا ولحق بالفتاة التي اضطرت للاستسلام في نهاية المطاف.

وبعد إلقاء القبض على الفتاة، وجهت إليها تهم السرعة وسرقة سيارة والإضرار بدورية أمنية والتلويح بسلاح ناري.

وتدعى الفتاة جينيفر بورتر، والتي تبلغ من العمر 27 عاما، وكانت تهدد الضابط بمسدس، وقامت بالمغامرة عبر سيارة "دودج حمراء".


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