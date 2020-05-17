التضامن: غدًا بدء صرف مساعدات تكافل

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متابعات- أمينة عبد العال

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التضامن

كرامة

التكافل

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي غدًا الإثنين في صرف مساعدات المستفيدين من برنامج تكافل والذين يبلغ عددهم حوالي 2 مليون أسرة بقيمة إجمالية 920 مليون جنيه من خلال  4000 مكتب بريد على مستوى كل محافظات الجمهورية كما يستمر أيضًا  في الصرف خلال هذه الفترة مستفيدي كرامة الذين لم يقوموا بصرف مستحقاتهم. 

ا وتتابع نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي عملية صرف مساعدات برنامج كرامة التي استمرت على مدار يومي السبت والأحد 16 و17 مايو وذلك وفق الخطة التي اعتمدتها الوزيرة لصرف مساعدات برنامج تكافل وكرامة لشهر مايو  لمراعاة الإجراءات الاحترازية لمنع الزحام والتكدسات حيث يبلغ  عدد مستفيدى كرامة  حوالي مليون و166 ألف مستفيد باجمالي قيمة حوالي 524 مليون جنيه.

وكانت القباج قد شكلت غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة.

وأكدت الوزيرة ان غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع كل المحافظات ومكاتب البريد وبالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم.

جدير بالذكر  أن  عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة حوالي 3 ملايين أسرة بما يشمل حوالى 12 مليون فرد ويبلغ إجمالي الدعم المنصرف هذا الشهر حوالي مليار و445 مليون جنيه .


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