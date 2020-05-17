رئيس الوزراء يحسم صلاة عيد الفطر بقرار عاجل

17 مايو 2020 - 02:37 م

حسم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، الجدل بشأن صلاة عيد الفطر، قائلا: "إن صلاة العيد لها أهمية كبرى لدى المصريين، منوها بأنه تقرر بالتنسيق مع وزير الأوقاف إذاعة صلاة العيد، وتكون مقصورة على العاملين بالمسجد.



وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي للكشف عن الإجراءات المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، بأنه سيتم إذاعة الصلاة من أحد المساجد، معقبا: "نريد أن يشعر المواطنين بأجواء العيد".



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 151 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2950 حالة حتى الأمس.

