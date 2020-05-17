» عقوبات مشددة.. الوزراء: الكمامة بتتغسل لارتدائها مرة أخرى

17 مايو 2020 - 02:29 م

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن عقوبات حال عدم ارتداء الكمامة في الأماكن العامة، ووسائل النقل الجماعي، مؤكدا أن ارتداء الكمامات لحماية المواطنين.



وأضاف"مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي للكشف عن الإجراءات المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، بأن هناك توجيهات بتشجيع المصانع المصرية على إنتاج الكمامات المصنوعة من الأقمشة، وبمواصفات محددة.



وتابع:" لن يتم التهاون في ارتداء الكمامات، الكمامة المصنوعة من القماش يمكن غسلها، وكيها لإعادة ارتداؤها مرة أخرى".



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 151 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2950 حالة حتى الأمس.

