الإبراشي: ده انتحار جماعي والفرح هيتحول جنازة

17 مايو 2020 - 02:05 م

استعرض الإعلامي وائل الإبراشي، فيديو يظهر احتفال المواطنين بزفة "عفش"، تشهد تجمع عدد من المواطنين، وفيديو آخر لدورة كرة قدم نظمت بأحد المناطق، قائلا: "شوفوا العالم بيتعامل إزاى مع كورونا وإحنا لسة بنتعامل مع طقوسنا المضرة".



وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنا مش ضد الفرحة ولكن ضد أن تتحول الفرحة إلى جنازات مخطئ من يتوقع انتهاء جائحة كورونا في غضون شهور".



وتابع: "نحن فى مصر على الانتحار الجماعي من خلال ممارسة الطقوس الاجتماعية التي تشهد تجمعات كبيرة، التي تعد ألغاما لابد أن نتخلص منها".

