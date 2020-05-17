» اتفاق تقاسم سلطة بين الرئيس الأفغاني ومنافسه

17 مايو 2020 - 01:52 م

بعد أشهر من الخلافات حول الاعتراف بالفوز الذي حققه الرئيس الأفغاني أشرف غني بالانتخابات الرئاسية لم يجد بدًا من توقيع اتفاق تقاسم سلطة مع منافسه رئيس الوزراء السابق عبد الله عبد الله اليوم الأحد.

وأعلن صديق صديقي متحدث الرئاسة الأفغانية علي الصفحة الرسمية علي موقع التدوينات "تويتر" أنه تم توقيع الاتفاق السياسي بين الرئيس غني و الدكتور عبد الله عبد الله، حسبما نشرت "سبوتنيك عربي".

ولفت إلى أن الدكتور عبد الله عبد الله سيقود المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية فيا سيتم ضم أفراد فريقه إلي مجلس الوزراء.



