  • الأحد 17 مايو 2020
  • بتوقيت مصر03:27 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مستشفى "كورونا" السعودية- أرشيفية

السعودية تسجل 2736 إصابة بـ"كورونا" آخر 24 ساعة

بالصور.. "سلطان" البحيرة يؤدي صلاة عيد الفطر

رئيس الوزراء يحسم صلاة عيد الفطر بقرار عاجل

كمامة جديدة

كارثة خطيرة .. "الكمامات بتتأجر وتتبدل"

وزيرة التضامن

التضامن: غدًا بدء صرف مساعدات تكافل

الإبراشي

الإبراشي: ده انتحار جماعي والفرح هيتحول جنازة

الخلافات الفنية منعت عادل إمام من جنازة "الساحر"

إعلامي: عادل إمام هو الحاجة اللي بنتباهي بيها

190 تريليون ريال إيراني.. شبكة بديلة للإنترنت

190 تريليون ريال إيراني.. شبكة بديلة للإنترنت لمراقبة المواطنين

المحامي مختار نوح، الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية

نوح: فتوى لابن تيمية تسببت في وفاة 500 شخص

زوجة بشار تعلق على تصريحات "رامي مخلوف"

زوجة بشار تعلق على تصريحات "رامي مخلوف"

لميس الحديدي

الحديدي: عايزين نفرح وننبسط

بالقليوبية..

القبض على صاحب مصنع استولى على 12 مليون جنيه

قضايا وحوادث

ارشيفية
ارشيفية
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

ريهام سعيد تشمت في سما المصري بعد القبض عليها

#

العثور على 120 مليون جنيه بحوزة متسولة بعد وفاتها

#

مصري يستولي على 13 مليون دولار من سفارة الكويت بالإمارات

#

13 مليون جنيه وراء اختفاء "على حميدة" 30 عاما

نصب

نيابة

القناطر الخيرية

قليوبية

أعلنت أجهزة الأمن في القليوبية أنها تمكنت من القبض على صاحب مصنع نحاس ووالده وشقيقته في القناطر الخيرية لقيامهم بالنصب علي مجموعة من الأشخاص واستيلائهم على مبلغ 12 مليون جنيه بحجة تشغيلهم في تجارة النحاس والخردة والبلاستيك مقابل أرباح شهرية لكنهم تهربوا من تسديدها وتم ضبط اثنين منهم .

وكان 8 أشخاص قد تقدموا ببلاغ إلي رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية يتضرروا فيه من النصب عليهم في مبلغ 12 مليون جنيه لافتين إلى أنهم لم يتلقوا النسبة المتفق عليها منذ 4 أشهر بحجة ركود الشوق وطالبوهم برد المبلغ إلا أن المتهمين تهربوا منهم، حسبما نشرت "صدى البلد ".
وكشفت التحريات عن أن المتهمين قاموا بالنصب علي الـ26 شخصًا وبلغ إجمالي الديون التي عليهم تتراوح من 30 مليون إلى 40 مليون، وأنهم قاموا بالتصالح مع البعض منهم بالتراضي وتعذروا عن سداد باقي الأموال للآخرين، لقيامهم بصرف المبالغ المالية في بناء منازل فخمة وشراء سيارة فارهة وشراء صاحب المصنع هدايا تقدر بالملايين لزوجته، وتجري النيابة التحقيق معهم الآن .

 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

إبن تيمية وأسامة الباز..حين يتحدث الكبار

د. هشام الحمامي

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» دراسة تكشف عن كيفية بدء كورونا بووهان
» عقوبات مشددة.. الوزراء: الكمامة بتتغسل لارتدائها مرة أخرى
» مطاردة مثيرة لفتاة سرقت سيارة
» اتفاق تقاسم سلطة بين الرئيس الأفغاني ومنافسه
» القبض على صاحب مصنع استولى على 12 مليون جنيه
» "مش عايزة ابني يموت زي أخوه".. رسالة مبكية من أم لرئيس الوزراء
» بالحجاب.. "مودة الأدهم" تثير مواقع التواصل من داخل الحبس
» محافظ الشرقية: "مش عايز إجراء دمه تقيل"
» هدية مؤثرة من حفيدة عادل إمام في عيد ميلاده
» الوزراء: "لسه مجاش الوقت اللى نرجع فيه لحياتنا الطبيعية"
» وردة.. عبد الحكيم عامر وراء منعها من دخول مصر

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:27

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية