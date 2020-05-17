» القبض على صاحب مصنع استولى على 12 مليون جنيه

17 مايو 2020 - 01:35 م

أعلنت أجهزة الأمن في القليوبية أنها تمكنت من القبض على صاحب مصنع نحاس ووالده وشقيقته في القناطر الخيرية لقيامهم بالنصب علي مجموعة من الأشخاص واستيلائهم على مبلغ 12 مليون جنيه بحجة تشغيلهم في تجارة النحاس والخردة والبلاستيك مقابل أرباح شهرية لكنهم تهربوا من تسديدها وتم ضبط اثنين منهم .

وكان 8 أشخاص قد تقدموا ببلاغ إلي رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية يتضرروا فيه من النصب عليهم في مبلغ 12 مليون جنيه لافتين إلى أنهم لم يتلقوا النسبة المتفق عليها منذ 4 أشهر بحجة ركود الشوق وطالبوهم برد المبلغ إلا أن المتهمين تهربوا منهم، حسبما نشرت "صدى البلد ".

وكشفت التحريات عن أن المتهمين قاموا بالنصب علي الـ26 شخصًا وبلغ إجمالي الديون التي عليهم تتراوح من 30 مليون إلى 40 مليون، وأنهم قاموا بالتصالح مع البعض منهم بالتراضي وتعذروا عن سداد باقي الأموال للآخرين، لقيامهم بصرف المبالغ المالية في بناء منازل فخمة وشراء سيارة فارهة وشراء صاحب المصنع هدايا تقدر بالملايين لزوجته، وتجري النيابة التحقيق معهم الآن .