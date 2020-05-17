كارثة خطيرة .. "الكمامات بتتأجر وتتبدل"

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كشف الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، عن كارثة خطيرة، قائلاً: "بعض المواطنين يقوم بتأجير الكمامات وتبادلها من شخص لآخر أمام المصالح الحكومية للحصول على خدمة معينة".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذا الأمر يتسبب في نقل كمية فيروسات غير طبيعية وليس فيروس كورونا فقط، منوهًا بأن الكمامات تلبس مرة واحدة فقط ولمدة 6 ساعات فقط.

وتابع: "إننا ما زالنا في السيناريو الآمن فيما يتعلق بأزمة فيروس كورونا، وقد نشهد انخفاضًا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا مع نهاية شهر مايو، حال التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية".

وأعرب "عنان"، عن أمله أن يتم فرض الحظر خلال عيد الفطر مثلما حدث في شم النسيم، بما يساعد في إغلاق شهر مايو على 750 وفاة فقط بما يعني البدء في انخفاض أعداد الوفيات بالفيروس.

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