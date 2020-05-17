إعلامي: عادل إمام هو الحاجة اللي بنتباهي بيها

17 مايو 2020 - 01:07 م



هنأ الإعلامي خالد أبو بكر، الفنان الكبير عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده الـ 80، قائلا: "كل سنة والزعيم بخير وطيب وعقبال 80 سنة وأكتر".



وأضاف "أبو بكر"، من خلال برنامج "كل يوم" المذاع علي فضائية "أون إي": "عادل إمام هو الحاجة اللي بنتباهي بيها عربيا، البونبوناية بتاعتنا، هو رمز للإبداع المصري، كانت رفعة حاجبه بتضحك الناس كلها".



وتابع: "الزعيم عادل إمام هو جزء من الوجدان المصري، مشيرا إلي أنه بمثابة ضحكة وذكرى جميلة في كل منزل مصري وعربي".

