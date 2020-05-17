  • الأحد 17 مايو 2020
  • بتوقيت مصر01:33 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
المحامي مختار نوح، الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية

نوح: فتوى لابن تيمية تسببت في وفاة 500 شخص

زوجة بشار تعلق على تصريحات "رامي مخلوف"

زوجة بشار تعلق على تصريحات "رامي مخلوف"

لميس الحديدي

الحديدي: عايزين نفرح وننبسط

أسامة الشيخ خارج البرلمان

"زيارتي لإسرائيل إنسانية ..والشاطر قالي اشرب"

" زي النهاردة".. رحيل أشهر صائد دبابات في العالم

"زي النهاردة".. رحيل أشهر صائد دبابات في العالم

أديب

أديب: السياحة الداخلية مش هطير يا معالي الوزير

أحمد موسي

أحمد موسى: الصعب قادم

ارشيفية

مأساة.. أسرة تصاب بكورونا .. والأب يرحل دون جنازة

الديهي

الديهي عن إصابة إمام مسجد بكورونا : "يستاهل"

الدكتور محمود سامي الطبيب الذي فقد بصره

الطبيب الذي فقد بصره يستقبل مولوده الأول بعد 11 عام زواج

العثور على جثة شاب ملقاة بجانب ترعة في كرداسة

قضايا وحوادث

ارشيفية
ارشيفية
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

العثور على جثة شاب بقنا بعد أيام من الغرق

#

مكالمة غامضة تكشف سر مصرع "الزوجة الخائنة"

#

العثور على جثة مسن في حالة تعفن بالجيزة

#

استنفار بعد العثور على جثة فتاة محترقة بالسعودية

شرطة النجدة

كرداسة

مباحث

عثرت شرطة النجدة على جثة شاب ملقاة إلى جانب ترعة مركز كرداسة، فقامت القوة بإبلاغ مباحث قسم شرطة كرداسة لاتخاذ اللازم.

وبمعاينة الجثة تبين أنها لشاب عشريني تظهر عليها  آثار كدمات واضحة علي جسده ولا يحمل أي أوراق هوية تثبت شخصيته.

وطالبت نيابة شمال الجيزة المباحث بسرعة إفادتها بالتحريات التي أجرتها حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

جدير بالذكر أن القوات تحفظت علي الجثة تحت تصرف النيابة العامة وتم تحرير محضر بالواقعة وجار عمل التحريات اللازمة لكشف ملابسات الحادث.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

إبن تيمية وأسامة الباز..حين يتحدث الكبار

د. هشام الحمامي

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "مش عايزة ابني يموت زي أخوه".. رسالة مبكية من أم لرئيس الوزراء
» بالحجاب.. "مودة الأدهم" تثير مواقع التواصل من داخل الحبس
» محافظ الشرقية: "مش عايز إجراء دمه تقيل"
» هدية مؤثرة من حفيدة عادل إمام في عيد ميلاده
» الوزراء: "لسه مجاش الوقت اللى نرجع فيه لحياتنا الطبيعية"
» وردة.. عبد الحكيم عامر وراء منعها من دخول مصر
» انفجار وحريق وإصابات تهز الولايات المتحدة
» خطا غريب لصفحة عادل إمام الرسمية يضع الزعيم في موقف محرج
» فنانة شهيرة تفسد مقلب رامز جلال بطريقة ذكية
» سر إبعاد المطربة وردة من مصر ومنع دخولها البلاد
» رد مفاجي من نجم الأهلي على تصريحات بن شرقي في حلقة "رامز مجنون رسمي"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:27

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية