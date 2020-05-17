العثور على جثة شاب ملقاة بجانب ترعة في كرداسة

متابعات- أمينة عبد العال
عثرت شرطة النجدة على جثة شاب ملقاة إلى جانب ترعة مركز كرداسة، فقامت القوة بإبلاغ مباحث قسم شرطة كرداسة لاتخاذ اللازم.
وبمعاينة الجثة تبين أنها لشاب عشريني تظهر عليها آثار كدمات واضحة علي جسده ولا يحمل أي أوراق هوية تثبت شخصيته.
وطالبت نيابة شمال الجيزة المباحث بسرعة إفادتها بالتحريات التي أجرتها حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.
جدير بالذكر أن القوات تحفظت علي الجثة تحت تصرف النيابة العامة وتم تحرير محضر بالواقعة وجار عمل التحريات اللازمة لكشف ملابسات الحادث.
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