» هدية مؤثرة من حفيدة عادل إمام في عيد ميلاده

17 مايو 2020 - 11:39 ص

شاركت سارة مقبل حفيدة الزعيم عادل إمام متابعيها علي إنستجرام بصورة تجمعهما معا كرسالة احتفال بعيد ميلاده الـ 80 اليوم.

وكتبت سارة علي الصورة قائلة: إلي أعظم جد في العالم.. للرجل الذي لم يفشل أن يرسم ضحكة علي وجوه الجميع.. أتمنى فقط أن أصبح مثلك في يوم من الأيام أنت قدوتي.. شكرا لأنك دوما تلهمني في كل خطوة أخطوها .. أنت ملك عائلتنا .. كل سنة وأنت طيب يا بطلي".

ولاقت الصورة تعليقات الإعجاب من المتابعين الذين قاموا بتهنئة الفنان عادل إمام يعيد ملاده.

جدير بالذكر أن الزعيم يشارك في رمضان بمسلسل "فلانتينو" من بطولة داليا البحيري ودلال عبد العزيز ورانيا محمود ياسين.