  • الأحد 17 مايو 2020
  • بتوقيت مصر01:33 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
المحامي مختار نوح، الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية

نوح: فتوى لابن تيمية تسببت في وفاة 500 شخص

زوجة بشار تعلق على تصريحات "رامي مخلوف"

زوجة بشار تعلق على تصريحات "رامي مخلوف"

لميس الحديدي

الحديدي: عايزين نفرح وننبسط

أسامة الشيخ خارج البرلمان

"زيارتي لإسرائيل إنسانية ..والشاطر قالي اشرب"

" زي النهاردة".. رحيل أشهر صائد دبابات في العالم

"زي النهاردة".. رحيل أشهر صائد دبابات في العالم

أديب

أديب: السياحة الداخلية مش هطير يا معالي الوزير

أحمد موسي

أحمد موسى: الصعب قادم

ارشيفية

مأساة.. أسرة تصاب بكورونا .. والأب يرحل دون جنازة

الديهي

الديهي عن إصابة إمام مسجد بكورونا : "يستاهل"

الدكتور محمود سامي الطبيب الذي فقد بصره

الطبيب الذي فقد بصره يستقبل مولوده الأول بعد 11 عام زواج

أديب: السياحة الداخلية مش هطير يا معالي الوزير

الحياة السياسية

أديب
أديب
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

تعقيم الفنادق بالغردقة استعدادا لاستقبال السياحة الداخلية

#

الجندي لـ"وزير الأوقاف": أتحفتنا يا معالي الوزير

#

محمود سعد: مش هينفع غير الحظر الكامل يا ريس

#

أديب: "مش هستضيف حد تاني في برنامجي"

السياحة

ام بى سى مصر

كورونا

اديب

عرض الإعلامي عمرو أديب، مقطع فيديو لمواطن يحذر من الزحام وخطورة الكورونا بأحد الأسواق بالعمرانية، مستخدما الميكروفون.

وعقب "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، علي الفيديو قائلا: "الناس موجودة في الشارع بتشتري لبس العيد، وبتعمل كحك العيد، محدش خايف من الموت".

وتابع: "عودة العمل، أصعب من الغلق، مخاطبا وزير السياحة: "السياحة الداخلية مش هطير يا معالي الوزير، وبلاش نستعجل، معلقا: "محدش يقدر يهزر مع الفيروس".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 151 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2950 حالة حتى اليوم.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

إبن تيمية وأسامة الباز..حين يتحدث الكبار

د. هشام الحمامي

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "مش عايزة ابني يموت زي أخوه".. رسالة مبكية من أم لرئيس الوزراء
» بالحجاب.. "مودة الأدهم" تثير مواقع التواصل من داخل الحبس
» محافظ الشرقية: "مش عايز إجراء دمه تقيل"
» هدية مؤثرة من حفيدة عادل إمام في عيد ميلاده
» الوزراء: "لسه مجاش الوقت اللى نرجع فيه لحياتنا الطبيعية"
» وردة.. عبد الحكيم عامر وراء منعها من دخول مصر
» انفجار وحريق وإصابات تهز الولايات المتحدة
» خطا غريب لصفحة عادل إمام الرسمية يضع الزعيم في موقف محرج
» فنانة شهيرة تفسد مقلب رامز جلال بطريقة ذكية
» سر إبعاد المطربة وردة من مصر ومنع دخولها البلاد
» رد مفاجي من نجم الأهلي على تصريحات بن شرقي في حلقة "رامز مجنون رسمي"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:27

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية