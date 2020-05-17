أديب: السياحة الداخلية مش هطير يا معالي الوزير

17 مايو 2020 - 11:13 ص

عرض الإعلامي عمرو أديب، مقطع فيديو لمواطن يحذر من الزحام وخطورة الكورونا بأحد الأسواق بالعمرانية، مستخدما الميكروفون.



وعقب "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، علي الفيديو قائلا: "الناس موجودة في الشارع بتشتري لبس العيد، وبتعمل كحك العيد، محدش خايف من الموت".



وتابع: "عودة العمل، أصعب من الغلق، مخاطبا وزير السياحة: "السياحة الداخلية مش هطير يا معالي الوزير، وبلاش نستعجل، معلقا: "محدش يقدر يهزر مع الفيروس".



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 151 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2950 حالة حتى اليوم.

