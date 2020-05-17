الديهي عن إصابة إمام مسجد بكورونا : "يستاهل"

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تن

كورونا

الديهى

علق الإعلامي نشأت الديهي، على واقعة إصابة إمام أحد المساجد في بورسعيد، والذي صلى بـ 20 آخرين جماعة سرًا، بفيروس كورونا المستجد ،قائلا: "يستاهل، واللي صلوا خلفه يستاهلوا".
 وأضاف الديهي خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "تن"، موجهًا رسالة للإمام: "هل أنت أتقى واحد في بورسعيد، وهل الضرب بتعليمات الدولة والمشايخ والأساتذة من الشرع، أنت الوحيد اللي هينزلك الوحي؟، الدولة حذرت من فتح المساجد والصلاة في جماعة".
وتابع:" هذا ليس دليل التقوى والصلاح وإنما دليل على قلة العقل وقلة الدين، فالله تعالى قال في كتابة العزيز: "وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم"، معربًا عن ثقته في أن وزير الأوقاف سيفصل إمام هذا المسجد".

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