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2376 طالبا بالصف الثانى الثانوى يؤدون امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا

قبلي وبحري

امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا
امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا
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حسن حمدان

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وزير التعليم: امتحان طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى من المنزل

البحر الأحمر

2376 طالبا

التنابلت

الكيمياء والجغرافيا

يؤدي صباح اليوم الأحد، 2376 طالبا بالصف الثاني الثانوي امتحانات مادتي الكيمياء والجغرافيا، بالبحر الأحمر، وذلك منزليا بنظام التابلت، ضمن محافظات المجموعة الثانية.

وشكّلت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر برئاسة هشام منير عبد الغنى مدير المديرية غرفة عمليات مركزية، وغرف عمليات في كل إدارة تعليمية، لمتابعة أي شكاوى من الطلاب بخصوص التابلت أو الإنترنت وفتح خطوط ساخنة للتواصل مع الطلاب طوال مدة الامتحان، للإجابة عن استفساراتهم وحل المشكلات التي تواجههم.

وأكد محمد إبراهيم مدير إدارة الغردقة التعليمية، أن جميع  الطلاب دخلوا  على المنصة الإلكترونية للامتحان

وأضاف أنه يتواجد أخصائي التطوير التكنولوجي بكل مدرسة ثانوي لحل أي مشكلة طارئة بخصوص الإنترنت أو التابلت، والتواصل مع الطلاب من منازلهم لتلقي أي شكاوى بخصوص التابلت أو الإنترنت والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.


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