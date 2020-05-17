» الوزراء: "لسه مجاش الوقت اللى نرجع فيه لحياتنا الطبيعية"

17 مايو 2020 - 10:42 ص

أعدّ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، فيديو توعويا يؤكد عدم اختفاء فيروس كورونا، أو اكتشاف علاج له، مع ضرورة اتخاذ المواطنين للإجراءات الاحترازية، وعدم تخفيفها.



وأوضح المركز في الفيديو: "مين قالك إن الفيروس اختفى؟، ليه اهتمامك بنفسك واللي حواليك قل؟، ليه مبقتش تلبس الكمامة وتستخدم المطهرات وتغسل إيدك بالميّة والصابون زي كل يوم؟!".



وأضاف الفيديو ،هل مستنى إن حد عزيز عليك يروح منك أو حتى يتعب ويتألم ولو ليوم واحد عشان تقدر خطورة الموقف اللي بنمر بيه؟.



وتابع: "لسه مجاش الوقت اللي نطمن فيه ونرجع لحياتنا الطبيعية زي الأول"، مضيفا: "صحتك، وصحة نفسك، وأهلك مش لعبة ولازم تهتم".



وطالب المواطنين بعدم الاستهتار بالإجراءات الوقائية التي تناشد الدولة المواطنين اتباعها، أو منظمة الصحة العالمية التي تقدم نصائح قيمة أيضا، معقبا: "عشان نعدي الأزمة دي لازم انت كمان تساعد وتقوم بدورك، حافظ على نفسك وأهلك وبلدك وخليك قد المسؤولية".



وشدد المركز على أنّ الرسالة التوعوية التي يرسلها المجلس من الفيديو ليست رسالة تخويف، ولكن تذكير بأنّ الفيروس ما زال موجودا ولم يكتشف له علاج، وهناك كل يوم أشخاص تصاب وتموت بالفيروس للأسف.

