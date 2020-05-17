الطبيب الذي فقد بصره يستقبل مولوده الأول بعد 11 عام زواج

17 مايو 2020 - 10:29 ص

كشفت مروة، زوجة الدكتور محمود سامي الطبيب الذي فقد بصره في أحد مستشفيات العزل، الستار عن الجانب الشخصي لحياتهما الأسرية، قائلة:"إنهما رزقا بابنهما الأول يحيى منذ 3 شهور بعد زواج دام لنحو 11 عاما، معقبة: "محمود كان بيقول ليحيى أنت اللي باقي من الأحلام".



وأضافت "مروة"، خلال لقاء خاص ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، قائلة: "محمود كان طاير فترة حملي، وكان بيفكر في مذاكرته وتعليمه قبل ما يتولد".



وتابعت :" أن زوجها تعرض لضغوط نفسية شديدة في فترة عمله بمستشفى العزل، وكان يتأثر نفسيا بالحالات المرضية التي يتابعها".



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 151 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2950 حالة حتى اليوم.

