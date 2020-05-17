بعد "جمعة الشوان".. رسالة من إسرائيل لعادل إمام

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إسرائيل

عادل إمام

الزعيم

عيد ميلاده

وجهت الخارجية الإسرائيلية من خلال صفحتها الناطقة بالعربية تهنئة للفنان عادل إمام في عيد ميلاده.

وأضافت صفحة إسرائيل بالعربية على حسابها في تويتر : "في عيد ميلاد زعيم الفن والكوميديا وحبيب الجماهير الـ80، عادل إمام الذي غير شكل الكوميديا فى 50 عاما الأخيرة، نبعث بأجمل التهاني للعمر المديد والمزيد من الضحك".

وبحسب ما كتبتها الصفحة فإن الجمهور الإسرائيلي تعرف على إمام من خلال الأفلام العربية التي كانت تعرض على الشاشة الصغيرة أيام الجمعة".

يأتي هذا مع احتفال الكثيرين من الفنانين والشخصيات العامة بعيد ميلاد الزعيم وهنأوه بالكلمات المؤثرة، متمنين له العمر المديد. وتفاعل رواد السوشيال ميديا وعبروا عن حبهم للزعيم وعشقهم لأفلامه ومسلسلاته ومسرحياته.

ويوافق يوم 17 مايو ذكرى عيد ميلاد الزعيم عادل إمام، الـ80 حيث ولد عام 1940 بمحافظة الدقهلية.

يذكر أن الفنان عادل إمام قام بدور البطولة في مسلسل "دموع في عيون وقحة"، وهو من أوائل المسلسلات المصرية التي كشفت عن الجواسيس وأنشطة المخابرات العامة ودورهم في حرب أكتوبر.

ودارت أحداث المسلسل في عدة بلدان بين مصر وإنكلترا وفرنسا واليونان.

و بطل المسلسل هو "جمعة الشوان" - الاسم الحقيقي أحمد الهوان-  الذي لعب بطولته الممثل المصري عادل إمام.

أما الشخصية الحقيقية لضابط المخابرات المصري الريس زكريا هو اللواء عبد السلام المحجوب، بينما ضابط الموساد هو شمعون بيريز.


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