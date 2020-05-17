  • الأحد 17 مايو 2020
  • بتوقيت مصر01:32 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
المحامي مختار نوح، الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية

نوح: فتوى لابن تيمية تسببت في وفاة 500 شخص

زوجة بشار تعلق على تصريحات "رامي مخلوف"

زوجة بشار تعلق على تصريحات "رامي مخلوف"

لميس الحديدي

الحديدي: عايزين نفرح وننبسط

أسامة الشيخ خارج البرلمان

"زيارتي لإسرائيل إنسانية ..والشاطر قالي اشرب"

" زي النهاردة".. رحيل أشهر صائد دبابات في العالم

"زي النهاردة".. رحيل أشهر صائد دبابات في العالم

أديب

أديب: السياحة الداخلية مش هطير يا معالي الوزير

أحمد موسي

أحمد موسى: الصعب قادم

ارشيفية

مأساة.. أسرة تصاب بكورونا .. والأب يرحل دون جنازة

الديهي

الديهي عن إصابة إمام مسجد بكورونا : "يستاهل"

الدكتور محمود سامي الطبيب الذي فقد بصره

الطبيب الذي فقد بصره يستقبل مولوده الأول بعد 11 عام زواج

مشروب سحري للتخلص من الأرق

الصفحة الأخيرة

احذر.. قلة النوم تؤدى إلى الزهايمر
احذر.. قلة النوم تؤدى إلى الزهايمر
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

رئيس دولة يجبر الطلاب على مشروب "يشفي من كورونا"

#

تركي الحمد: حان الوقت للتخلص من هذا الأمر

#

رقم صادم تحتاجه أوروبا للتخلص من آثار "كورونا"

#

طرق سحرية للتخلص من "البواسير" دون جراحة أو ليزر

أرق

مشروب سحري

لبن دافئ

تتنوع أضرار الأرق بين الإصابة بمشاكل نفسية مثل الاكتئاب وإدراكية مثل ضعف التركيز وجسدية مثل الهزل وضعف المناعة.

وذكر موقع " Everydayhealth " أن الحصول على جسم صحيح معافٍ من الأمراض يتطلب أخذ قسط كاف من النوم المتواصل ليلا، ومن أهم المشروبات التى تساعد فى الاسترخاء وعلاج الأرق اللبن الدافئ.

يساعد تناول اللبن الطبيعي على علاج الاكتئاب و الاسترخاء وضبط الحالة المزاجية كما أنه يخفف من أعراض متلازمة ما قبل الحيض عند النساء. 

وعند تناول اللبن الدافئ أثناء الجلوس في وضع الاسترخاء بشكل يومي في توقيت ثابت يساعد بشكل كبير على ضبط الساعة البيولوجية خاصة عند الأطفال وتستمر معهم في الكبر.

 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

إبن تيمية وأسامة الباز..حين يتحدث الكبار

د. هشام الحمامي

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "مش عايزة ابني يموت زي أخوه".. رسالة مبكية من أم لرئيس الوزراء
» بالحجاب.. "مودة الأدهم" تثير مواقع التواصل من داخل الحبس
» محافظ الشرقية: "مش عايز إجراء دمه تقيل"
» هدية مؤثرة من حفيدة عادل إمام في عيد ميلاده
» الوزراء: "لسه مجاش الوقت اللى نرجع فيه لحياتنا الطبيعية"
» وردة.. عبد الحكيم عامر وراء منعها من دخول مصر
» انفجار وحريق وإصابات تهز الولايات المتحدة
» خطا غريب لصفحة عادل إمام الرسمية يضع الزعيم في موقف محرج
» فنانة شهيرة تفسد مقلب رامز جلال بطريقة ذكية
» سر إبعاد المطربة وردة من مصر ومنع دخولها البلاد
» رد مفاجي من نجم الأهلي على تصريحات بن شرقي في حلقة "رامز مجنون رسمي"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:27

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية