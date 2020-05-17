مشروب سحري للتخلص من الأرق

تتنوع أضرار الأرق بين الإصابة بمشاكل نفسية مثل الاكتئاب وإدراكية مثل ضعف التركيز وجسدية مثل الهزل وضعف المناعة.

وذكر موقع " Everydayhealth " أن الحصول على جسم صحيح معافٍ من الأمراض يتطلب أخذ قسط كاف من النوم المتواصل ليلا، ومن أهم المشروبات التى تساعد فى الاسترخاء وعلاج الأرق اللبن الدافئ.

يساعد تناول اللبن الطبيعي على علاج الاكتئاب و الاسترخاء وضبط الحالة المزاجية كما أنه يخفف من أعراض متلازمة ما قبل الحيض عند النساء.

وعند تناول اللبن الدافئ أثناء الجلوس في وضع الاسترخاء بشكل يومي في توقيت ثابت يساعد بشكل كبير على ضبط الساعة البيولوجية خاصة عند الأطفال وتستمر معهم في الكبر.