بمبلغ خيالي.. كنيسة معروضة للبيع بحمام سباحة

في حادثة غريبة من نوعها، تحولت كنيسة أثرية فخمة في نايتسبريدج غرب لندن إلى منزل رائع من 7 غرف نوم، وتم عرضها للبيع مقابل مبلغ خيالي ألا وهو 44 مليون جنيه إسترليني (أي ما يعادل 858 مليون جنيه مصري).

ورغم احتفاظ الكنيسة بمظهرها الخارجي ذو الأعمدة الحجرية القديمة والسقف المدبب إلا أن المكان في الداخل يشبه منزل الأحلام الذي يسع 7 أشخاص وفقًا لصحيفة مترو.

يوجد في الداخل 7 غرف نوم و7 حمامات (حمام لكل شخص! يا للفخامة)، وغرفة معيشة مذهلة، مطبخ، ونوافذ الكنيسة الأصلية ذات الإطلالات الرائعة، يوجد أيضًا طابق كامل مخصص للترفيه، مع حوض سباحة وصالة ألعاب رياضية، بالإضافة إلى غرفة علاج سبا وساونا وغرفة بخار وسينما منزلية.

يعرف المكان باسم St. Saviors وهو مبنى تاريخي مدرج من الدرجة الثانية يرجع عمره إلى عام 1838م، ويمتد على مساحة 12102 قدم مربع، صممه المهندس المعماري بلجريف سكوير جورج بيسافي، وتم بيعه من قبل أبرشية لندن في عام 1998 مقابل مليون جنيه إسترليني.