"إلى العظيم".. نجيب ساويرس يهنئ عادل إمام بعيد ميلاده

نشر رجل الأعمال نجيب ساويرس تغريدة جديدة عبر حسابه الرسمى على تويتر، هنأ خلالها الفنان عادل إمام بعيد ميلاده الثمانين.

وكتب نجيب ساويرس: "‏إلى العظيم عادل إمام.. كل سنة وأنت طيب يا زعيم ".

وتفاعل متابعو نجيب ساويرس مع التهنئة وعلقوا "‏‎أنا أحب أشوف عادل إمام كل سنة في عمل حلو مش حلو المهم أشوفووو"، "‏‎الهرم الرابع عادل إمام.. تربينا علي أفلامه ومسرحياته".

احتفل الكثير من الفنانين والشخصيات العامة بعيد ميلاد الزعيم وهنأوه بالكلمات المؤثرة، متمنين له العمر المديد وتفاعل رواد السوشيال ميديا وعبروا عن حبهم للزعيم وعشقهم لأفلامه ومسلسلاته ومسرحياته.

ويوافق يوم 17 مايو ذكرى عيد ميلاد الزعيم عادل إمام، الـ80 حيث ولد عام 1940 بمحافظة الدقهلية.